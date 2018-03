Instagram se lance dans le e-commerce avec un bouton "acheter"

Instagram veut aller plus loin... Le réseau social de partage de photos et de vidéos de Facebook qui compte 800 millions d'utilisateurs dans le monde a annoncé mardi matin qu'il allait lancer en France une fonctionnalité permettant d'acheter les produits présents dans les publicités sans quitter son application. Grâce à ce "bouton shopping", les utilisateurs pourront plus facilement acquérir les produits mis en avant dans les images. Pour Instagram, il s'agit d'un argument pour séduire les entreprises.

Cinq produits par photo maximum. En pratique, les utilisateurs verront apparaître un bouton" acheter" sous les publicités présentant les produits d’une marque. Pour le lancement de la fonctionnalité, Instagram a travaillé avec cinq entreprises : Sephora, Clarins, Birchbox, La Redoute et le Slip Français. Elles proposent dès à présent ce bouton, mais toutes les entreprises qui le souhaitent peuvent faire de même depuis mardi afin d'encourager les utilisateurs du réseau social à acheter leurs produits. Une fois que l'utilisateur clique sur le bouton "acheteré, il est redirigé vers la page du produit sur le site de l'entreprise, mais sans quitter l'application Instagram. Les "tags" sur des produits seront limités à cinq par image et permettront également de donner des informations supplémentaires sur les objets comme leur nom, leur prix ou les tailles dans lesquels ils sont disponibles s'il s'agit de vêtements.

Intérêt grandissant des marques. Depuis quelques mois, Instagram met de plus en plus l'accent sur la possibilité pour les marques de faire des affaires sur le réseau social. Selon des chiffres communiqués par l'entreprise, plus de 25 millions de marques disposent d'un compte entreprise et leurs pages sont consultées par plus de 200 millions de personnes par jour. Pour mettre en avant les possibilités qu'il offre, le réseau social avait par exemple organisé un premier salon des "Instapreneurs", contraction d'instagrameurs et d’entrepreneurs à Paris. Pour Instagram, la présence en masse des entreprises est en effet un bon moyen de gagner de l'argent. Une fois sur le réseau social, elles sont en effet plus susceptibles d'y faire de la publicité. De leur côté, les marques apprécient la plus grande attention des utilisateurs de la plateforme à leurs publicités.