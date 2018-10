Facebook prépare un boîtier connecté pour les téléviseurs

Après la présentation de sa première enceinte connectée, Portal, il y a tout juste une semaine, Facebook ne compte pas s'arrêter là et prépare d'ores et déjà d'autres produits. Le réseau social aurait ainsi pour intention de lancer un boîtier connecté équipé d'une caméra pour les téléviseurs, a appris le site américain Cheddar. L'appareil viendrait se positionner au-dessus de l'écran du téléviseur et permettrait de visionner des contenus issus de la plateforme de vidéos de Facebook, Facebook Watch. Il pourrait être lancé au printemps prochain.

Une caméra intégrée. Actuellement développé en interne sous le nom de "Ripley", le boîtier utiliserait une technologie similaire à celle des enceintes intelligentes Portal dont les premiers modèles doivent être livrés aux Etats-Unis à la mi-novembre. Avec un tel produit, Facebook ferait son entrée sur un nouveau marché déjà très concurrentiel. Apple, Google ou encore Amazon proposent en effet déjà des boîtiers permettant de connecter un téléviseur.

Le réseau social se différencierait cependant en ajoutant une caméra sur son produit. Cette dernière permettrait, comme sur Portal, de passer des appels vidéo grâce à Messenger. Mais son intégration pourrait également être vue comme un point négatif. Après les multiples scandales auxquels a été confronté le réseau social, l'idée de placer une caméra Facebook dans son salon semble en effet ne pas faire l'unanimité.

Annonce lors de la conférence F8 ? D'après les sources de Cheddar, Facebook prévoit d'annoncer ce nouveau produit au printemps. Partant de cette date, il semblerait logique que "Ripley" soit annoncé lors de la conférence annuelle des développeurs du réseau social, F8, qui se tient habituellement dans le courant du mois de mai. Facebook avait initialement prévu d'y annoncer son enceinte connectée Portal, mais avait dû reporter cette annonce en raison du scandale Cambridge Analytica sur les données personnelles.