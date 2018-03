Facebook : comment savoir quelles applications ont accès à vos données personnelles ?

Mais qui au juste peut accéder à vos données personnelles sur Facebook ? Alors que le réseau social est dans la tourmente depuis quelques jours suite à l'affaire Cambridge Analytica - du nom de cette entreprise britannique accusée d'avoir récupéré les données personnelles de 50 millions d'électeurs américains -, l'usage des données personnelles revient sur le devant de la scène. Dans le cas de Facebook, quelques vérifications permettent de savoir facilement quelles applications utilisent les données présentes dans son profil.

Un réglage simple et clair. Une section dans les paramètres de chaque compte Facebook est en effet dédiée aux applications. Accessible dans les "Paramètres", la section "Applications" affiche l'intégralité des applications avec lesquelles chaque utilisateur a accepté de partager ses données personnelles. C'est souvent le cas avec des applications pour smartphone ou lorsque l'on utilise un bouton permettant de se connecter à un service en ligne "avec Facebook". Surtout, jusqu'à présent (le système va changer avec les annonces de Mark Zuckerberg), les applications gardaient un accès indéfini aux données à moins que l'utilisateur ne supprime son accès. Tous les utilisateurs à qui nous avons demandé de vérifier leurs applications ont donc été surpris de trouver des applications qu'ils n'avaient pas utilisés depuis plusieurs mois ou même années.

Les autorisations application par application. Une fois sur cette page dédiée aux applications, un clic sur le nom de chaque service permet d'accéder à la liste des informations auxquelles à accès le service. Le service de cagnottes Leetchi a par exemple accès au profil public de l'utilisateur à savoir son nom, son âge, son sexe ou encore sa photo de profil. Mais le site peut également connaître la liste des amis de chaque utilisateur, sa date d'anniversaire et son adresse email. D'autres, plus curieuses, récupèrent également la liste des mentions j'aime de chaque compte, la ville d'origine et de résidence de l'utilisateur ainsi que la description personnelle qu'il a rédigé pour son profil. Tous ses éléments - non indispensables - peuvent être désactivés un par un par les utilisateurs en cliquant simplement sur la case bleu présente en face de chaque information.

Que peut faire cette application ? Une deuxième partie de la fenêtre permet de savoir ce que l'application peut faire avec le compte Facebook. Chacun peut ainsi vérifier si l'application peut lui envoyer des notifications, publier des messages en son nom sur son compte Facebook, gérer les pages Facebook de l'utilisateur ou les publicités qu'il serait amené à créer, gérer des événements et accéder aux statistiques des pages Facebook.

Supprimer l'application. Enfin, si l'application n'a plus de raison d'accéder aux données personnelles, il est possible de les supprimer. Pour cela, il suffit de cliquer sur la croix présente à côté de chaque nom d'application. Une fenêtre apparaît et permet alors de valider la suppression de l'accès et des données.