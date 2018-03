EN DIRECT - Éducation, iPad, iOS... : suivez le keynote Apple

Cette page s'actualise automatiquement Suivez le live 17h07 Le 27 mars 2018 Le rôle du numérique à l'école. Nous sommes convaincus que l'éducation permet d'améliorer l'apprentissage des élèves, dit Tim Cook sur scène. Apple travaille sur le sujet depuis 40 ans, insiste-t-il. Par Grégoire Martinez 17h04 Le 27 mars 2018 Tim Cook arrive. "Les professeurs de Chicago partagent notre vision que la technologie a une place importante dans les classes", dit Tim Cook. Par Grégoire Martinez 17h01 Le 27 mars 2018 C'est parti ! Le keynote commence avec une vidéo de plusieurs enfants qui parlent imagination et inspiration. Le keynote commence avec une vidéo de plusieurs enfants qui parlent imagination et inspiration. Par Grégoire Martinez 17h00 Le 27 mars 2018 "La présentation va bientôt commencer". La voix-off demande aux personnes présentes dans la salle de mettre leur smartphone en mode vibreur, début imminent. Par Grégoire Martinez 16h52 Le 27 mars 2018 Vous êtes au bon endroit ! Contrairement à ses habitudes, Apple ne diffuse pas son keynote en direct sur son site internet. Pas de doute, vous êtes donc au bon endroit pour suivre les annonces ! Par Grégoire Martinez 16h47 Le 27 mars 2018 Une heure de keynote. Apple devrait proposer une conférence assez courte aujourd'hui, environ une heure. A 15 minutes du début, la plupart des responsables sont déjà dans la salle? Nous avons notamment aperçu Phil Schiller, responsable du marketing, et Angela Ahrendts, responsable des Apple Store. Par Grégoire Martinez 16h42 Le 27 mars 2018 Un nouvelle Apple Pencil ? L'invitation envoyée aux médias pour le keynote d'aujourd'hui présentait un logo Apple et un message écrit avec l'Apple Pencil, le stylet de l'iPad Pro. Il pourrait devenir compatible avec tous les modèles d'iPad, y compris les plus abordables. Par Grégoire Martinez 16h29 Le 27 mars 2018 ↵ Programme d'apprentissage du code. De nombreux logiciels devraient être évoqués aujourd'hui et notamment le programme d'apprentissage du code informatique d'Apple, Le code à la portée de tous. On vous expliquait comment il fonctionne il y a quelques mois ! "Le code à la portée de tous" : qu'est ce que le programme d'Apple pour les écoles ? TECHNOLOGIES - Emmanuel Macron et Tim Cook ont échangé lundi sur la mise en place de l'apprentissage du code à l'école et du programme "le code à la portée de tous". Europe 1 fait le point sur... Par Grégoire Martinez 16h20 Le 27 mars 2018 Début à 17 heures. C'est l'auditorium du lycée qui accueille le keynote ce matin (il sera 10 heures à Chicago), les journalistes sont en train de rentrer dans la salle. Par Grégoire Martinez 16h10 Le 27 mars 2018 Mais au fait qu'est ce qu'Apple va annoncer ? Il se murmure qu'Apple devrait annoncer plusieurs nouvelles fonctionnalités permettant d'utiliser ses produits dans les écoles, mais aussi de nouveaux produits, et particulièrement un iPad plus abordable. Un nouveau MacBook Air pourrait aussi être présenté. Pour tout savoir, rendez-vous ici : Education, iPad, MacBook Air, iOS… : ce qu’il faut attendre du keynote de mardi TECHNOLOGIES - Apple organise mardi un événement dédié à l’éducation à Chicago, aux Etats-Unis. La marque devrait en profiter pour annoncer plusieurs nouveautés. Par Grégoire Martinez 16h03 Le 27 mars 2018 Retour à l'école. Exceptionnellement Apple n'organise pas son keynote en Californie, près de son siège, mais dans une école de Chicago, au lycée Lane Tech. Pourquoi Chicago ? Parce que la ville a récemment signé un partenariat avec Apple pour former ses élèves aux bases du code informatique. Par Grégoire Martinez 15h55 Le 27 mars 2018 Bonjour à tous et bienvenue sur ce live ! Nous sommes en direct de Chicago aux États-Unis où Apple organise cet après-midi à 17 heures (heure française) son premier keynote de l'année. Les annonces devraient être en lien avec l'éducation, mais il sera aussi question de nouvel iPad et de logiciel. Par Grégoire Martinez Voir plus

Une première depuis plus de cinq ans... Le dernier keynote d'Apple consacré à l'éducation remonte à janvier 2012. Mardi à partir de 17 heures (heure française), la marque à la pomme remet le sujet sur le devant de la scène à l'occasion d'une conférence organisée au lycée Lane Tech High School de Chicago, aux États-Unis.

Un iPad et des logiciels pour l'éducation. Apple devrait en profiter pour annoncer plusieurs nouveautés logicielles facilitant l'usage de ses produits dans le monde de l'éducation, mais aussi de nouveaux produits et notamment un nouvel iPad pensé pour les écoles. D'autres nouveautés, comme un MacBook Air plus abordable, adapté aux étudiants, ou encore une mise à jour su stylet des tablettes d'Apple, l'Apple Pencil, pourraient être au programme. Europe 1 est sur place et vous propose de suivre les annonces en direct sur europe1.fr.