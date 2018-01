CES 2018 : un phare et un clignotant connectés pour rendre les cyclistes plus visibles

Décliner un concept qui fonctionne bien... C’est l’idée de la start-up française Cosmo Connected qui présentait dimanche au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas une version pour vélo de son feu stop connecté. A fixer sur le casque des cyclistes, ce modèle, directement inspiré de la version pour moto présentée à Las Vegas il y a un an, intègre également un feu clignotant. Il doit permettre aux cyclistes d’être plus visibles dans la circulation.

Huit LED intégrées. Pour fonctionner, le Cosmo Bike intègre huit LED - quatre rouges et quatre oranges. Les lumières rouges permettent de faire fonctionner le feu stop. Trois modes ont été développés : un premier, le feu de décélération qui indique quand le cycliste ralentit, un second, plus proche du feu de position, constamment allumé à l’arrière du casque et dont la luminosité augmente en cas de décélération, et un dernier semblable à un feu de détresse pour signaler un danger potentiel.

Après le modèle pour moto, Cosmo Connected présente un phare connecté pour vélo avec un clignotant #CESpic.twitter.com/91HLMn2Ucx — Grégoire Martinez (@Gregoire_fr) 8 janvier 2018

Un clignotant "automatique". En plus de cela, les LED orange font office de clignotant. Celui-ci peut s’activer via l’application pour smartphone, à condition que le smartphone soit placé sur le guidon, ou grâce à une télécommande vendue en option. Mais pour éviter de distraire le cycliste, Cosmo Connected a intégré une fonction GPS dans son application. Si la destination y a été entrée avant le départ, le clignotant est capable de se déclencher juste avant un changement de direction. "Nous avons observé qu’il y avait une vraie demande de la part des cyclistes pour un produit qui leur fournirait un niveau de sécurité bien meilleur qu’aujourd’hui. C’est pour cela que nous avons décidé de créer un produit fiable à un prix abordable, pour que Cosmo Bike devienne un accessoire indispensable", explique à Europe 1, Romain Afflelou, fondateur de Cosmo Connected.

Alerte en cas de chute. Le module est également doté d’un capteur de chute afin d’alerter, en cas de problème, une liste de contacts définie en amont. Ces derniers recevront alors un message avec la position exacte du vélo pour pouvoir contacter son utilisateur plus facilement.

Le feu pour vélo de Cosmo Connected sera commercialisé aux environs de 60 euros à l’automne 2018.