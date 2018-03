VIDÉO - Foot : le but exceptionnel d'Ibrahimovic pour ses débuts au LA Galaxy

VIDEO

Sept minutes. C'est le temps qu'il aura fallu à Zlatan Ibrahimovic pour marquer un but tout simplement exceptionnel. Samedi, le Suédois a réussi des débuts tonitruants sous le maillot du Los Angeles Galaxy et dans le Championnat nord-américain de football (MLS), en marquant même deux fois en moins de vingt minutes pour donner la victoire à son équipe (4-3).

Déjà présenté comme le but de l'année. Entré à la 70ème minute du match opposant son équipe au Los Angeles FC, qui menait alors 3 à 1, "Ibra" a d'abord vu son coéquipier Chris Pontius réduire le score à 3-2 (73ème). Le buteur au catogan a ensuite égalisé (77ème) d'une reprise de 35 mètres à la suite d'un mauvais renvoi du gardien adverse. Excentré sur le flanc gauche, il a, sans réfléchir, lobé Tyler Miller d'un tir tendu, déjà présenté comme le but de l'année en MLS.

"Je leur ai donné du Zlatan". "J'ai vu que le gardien était avancé, je n'ai pas réfléchi et tiré tout de suite, c'est le meilleur sentiment du monde", a-t-il expliqué. "Chaque fois que je rejoins une nouvelle équipe, je marque toujours dès mon premier match, je ne pouvais pas faire autrement aujourd'hui", a ajouté le nouveau N°9 du Galaxy. Mais le festival Ibrahimovic n'était pas terminé : dans le temps additionnel (90+1), il a inscrit de la tête sur un centre d'Ashley Cole son deuxième but de l'après-midi, synonyme de victoire pour le Galaxy. "J'entendais les supporters crier en tribunes avant que j'entre en jeu 'On veut Zlatan', je leur ai donné du Zlatan", a-t-il souri.

"Ibra" ne s'était pourtant entraîné qu'une seule fois avec ses nouveaux coéquipiers, vendredi. Lors de sa présentation officielle vendredi, l'ancien buteur de l'Ajax Amsterdam, de l'Inter Milan et du Paris SG avait indiqué qu'il serait disponible pour ce premier derby de l'histoire "pour jouer tout le match ou une seule minute". Il a tenu parole pendant vingt minutes : "Ce n'est que le début, il faut continuer", a-t-il promis. Ibrahimovic n'avait disputé que sept matches cette saison, le dernier fin décembre, avec Manchester United, son club depuis 2016 avant son transfert au Galaxy la semaine dernière.