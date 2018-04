Un boxeur crée la polémique en déclarant vouloir ajouter un mort à son palmarès

L'Américain Deontay Wilder, champion WBC des lourds de boxe, a créé la polémique samedi en espérant qu'un de ses combats se solde par la mort d'un adversaire, des propos qui pourraient lui valoir une sanction de la WBC.

Invaincu en 40 combats. "Je veux qu'il y ait un mort à mon palmarès, j'en veux un, vraiment", a déclaré Wilder lors de l'émission de radio The Breakfast Club diffusé sur plusieurs stations américaines. "Je dis toujours aux gens que quand je monte sur un ring, je suis le 'Bronze Bomber' [son surnom, littéralement le bombardier en bronze, ndlr] et quand je suis là, c'est fou, plus rien ne compte", a poursuivi l'Américain, toujours invaincu en 40 combats. "Tout change en moi sur un ring, je ne suis pas nerveux, je n'ai pas peur, je ne ressens rien pour l'autre être humain en face de moi", a-t-il ajouté.

Procédure disciplinaire de la WBC. Wilder a poursuivi l'entretien en expliquant qu'il croyait être parvenu à son but de tuer un adversaire en 2016 lors de son combat contre le Polonais Artur Szpilka, battu par KO à la 9e reprise. "J'ai tellement de puissance, cela sera facile pour moi d'y parvenir. Quand Szpilka est allé au tapis, il ne respirait plus, je pensais vraiment que j'avais un mort", a-t-il rappelé. Le président de la WBC, Mauricio Sulaimain, a aussitôt réagi à ses propos en annonçant que la commission disciplinaire de sa fédération allait ouvrir une procédure contre Wilder.

It’s not acceptable and the WBC disciplinary committee will look into this delicate matter https://t.co/Zr6DJh46jx