Tournoi de Miami : fin de série pour del Potro

L'Américain John Isner a dominé vendredi l'Argentin Juan Martin del Potro, 6e joueur mondial, en deux sets 6-1, 7-6 (7/2) en demi-finales du Masters 1000 de Miami.

Isner a asphyxié avec son service surpuissant (13 aces, 83% de points gagnés sur ses premières balles) son adversaire, visiblement fatigué. Il a rapidement pris le large dans le premier set pour mener 5-1 et a empoché la manche en 32 minutes. Le second set a été plus disputé: del Potro, encouragé par un public à forte dominante argentine, a fait jeu égal avec Isner, mais n'a pas réussi à se procurer une seule balle de break.

Isner va faire son entrée dans le top 10 mondial. L'Américain, qui va faire son entrée dans le top 10 mondial lundi, a pris rapidement l'ascendant dans le tie-break en remportant le premier point sur le service de son adversaire grâce à une superbe demi-volée, et en le martyrisant avec son service. En finale dimanche, Isner, actuellement à la 17e place mondiale, affrontera l'Allemand Alexander Zverev (5e) ou l'Espagnol Pablo Carreno Busta (19e), opposés dans la seconde demi-finale vendredi dans la soirée.

La "chance" de jouer contre un del Potro "très fatigué". Isner, en quête à 32 ans de son premier titre dans un Masters 1000, a mis fin à l'impressionnante série de 15 victoires consécutives de del Potro qui venait de remporter coup sur coup les tournois d'Acapulco et d'Indian Wells. "Je n'ai plus joué à ce niveau depuis très, très longtemps", a-t-il confié après la rencontre. "C'était mon meilleur match du tournoi, je progresse de match en match, c'est génial, je suis prêt pour la finale", a prévenu Isner qui compte à son palmarès douze titres. "J'ai eu la chance de jouer contre un del Potro qui était très, très fatigué après avoir disputé beaucoup de matches ces dernières semaines", a-t-il reconnu.