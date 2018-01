Ski alpin / Slalom : Marcel Hirscher remporte sa 50e victoire en Coupe du monde

L'Autrichien Marcel Hirscher a remporté jeudi le slalom de Zagreb pour signer une 50 ème victoire en Coupe du monde de ski alpin, rejoignant l'Italien Alberto Tomba à la 3 ème place de tous les temps. Hirscher, qui a devancé sur le fil des centièmes, en 1 min 50 sec 60, son compatriote Michael Matt (+0.05) et le Norvégien Henrik Kristoffersen (+0.11), accentue son avance en tête du classement général, 94 points devant Kristoffersen.

