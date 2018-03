Sébastien Destremau, dernier du Vendée-Globe, va rencontrer le pape

Le navigateur Sébastien Destremau, bon dernier du Vendée Globe l'an passé, avait terminé le tour du monde à court de vivres, cinquante jours après le vainqueur Armel Le Cléac'h. Il s'apprête à rejoindre le Vatican, où il est attendu à une audience papale, le 4 avril. Le navigateur doit notamment présenter au pape François sa "clef des océans", qu'il avait confectionnée à bord de son voilier pendant la course.

Une aventure qui n'est pas passé inaperçu. Sébastien Destremau l'avoue, il ne s'attendait pas à une telle invitation, mais l'histoire de sa clef des océans, fabriquée sommairement avec un cintre et des bouts de bois pour symboliser la fermeture de chaque océan traversé, est arrivé aux oreilles des plus hautes autorités religieuses.

Les valeurs du Vendée-Globe. À l'issue de la course, la fausse clef avait été déposée par l'ex-curé des Sables-d'Olonne au pied de la Vierge noire de Rocamadour, protectrice des aventuriers et des marins. Le navigateur de 53 ans n'imaginait pas alors qu'un tour du monde en solitaire le mènerait jusqu'au souverain pontife. "C'est la puissance du Vendée Globe, les valeurs phénoménales qui peuvent être défendues avec le Vendée-Globe", commente-t-il auprès d'Europe 1. "On donne la Légion d'honneur à Armel Le Cléac'h parce qu'il a gagné. Bravo ! Mais le pape veut voir le clef des océans".

Ils seront ainsi cinq, dont la mère du marin, à se rendre à Rome pour cette entrevue. La clef retrouvera ensuite le sanctuaire de Rocamadour, pour garantir la protection des marins du monde entier.