Rugby - Tournoi des Six Nations : l'Écosse renverse l'Italie

L'Écosse rit, l'Italie. Le XV du Chardon a renversé une belle équipe italienne (29-27), à l'avant-dernière minute de jeu (79e), samedi en clôture du Tournoi des Six Nations. Les Italiens, longtemps devant et décidément bien malheureux, ont fini par baisser pavillon dans les ultimes instants et concèdent du même coup une troisième "cuillère de bois" consécutive (perdre tous ses matches du Tournoi).

A l'inverse, l'Écosse conclut son beau Tournoi avec une troisième victoire, après celles obtenues face à la France et l'Angleterre.

LA REMONTADA ECOSSAISE !!! Dominés outrageusement en première période, le XV du Chardon reprend l'avantage au score de deux points avec l'essai de Stuart Hogg !!! #ITAvSCO#SuperSaturday#6Nationspic.twitter.com/VOM5W14cKq — France tv sport (@francetvsport) 17 mars 2018

Le meilleur match de l'Italie depuis des lustres. L'Italie, qui ne se consolera pas avec le point de bonus défensif, a pourtant réussi son meilleur match depuis des lustres, face à une Écosse dépassée par moments. Les Italiens ont inscrit trois essais, dont deux par l'ouvreur Tommaso Allan, qui avait porté le maillot de l'Écosse en équipes de jeunes.

Mais la Squadra a aussi affiché quelques faiblesses récurrentes, sur les placages et surtout sur leur résistance physique, leur talon d'Achille. Les Écossais en ont profité avec 17 de leurs 29 points inscrits dans les 20 dernières minutes. Les Italiens ont donc perdu leur 17e match consécutif dans le Tournoi. Leur dernière victoire remonte à plus de trois ans, en février 2015, à Murrayfield contre l'Écosse, justement. Une éternité...