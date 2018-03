Rugby-Top 14 : le Sud-Africain Meyer entraîneur du Stade Français la saison prochaine

Le Sud-Africain Heyneke Meyer a été nommé entraîneur principal et directeur sportif du Stade Français à partir de 2018-2019 pour deux saisons et une option pour une saison supplémentaire, a annoncé le club parisien mardi dans un communiqué.

Troisième avec les Springboks en Coupe du monde. Heyneke Meyer a été sélectionneur de l'Afrique du Sud entre janvier 2012 et décembre 2015, prenant la 3e place de la Coupe du monde 2015. Il était sans poste depuis la fin de son passage à la tête des Springboks. Il devra relancer les Franciliens, 12e du classement actuellement et hors course pour la phase finale, après une 7e place l'année dernière et un titre de champion de France en 2015.

#COMMUNIQUÉ

Le Stade Français Paris a le plaisir d’annoncer le recrutement de Heyneke Meyer au poste de Directeur Sportif et Entraineur Principal du Club pour les deux saisons à venir, plus une option pour une saison supplémentaire.#SFParis — Stade Français Paris (@SFParisRugby) 20 mars 2018

"L’arrivée d’Heyneke Meyer, entraineur de réputation mondiale, à la tête du projet sportif du Stade Français Paris confirme l’ambition que nous avons pour le Club au sein du TOP 14 et sur la scène européenne", a indiqué dans ce communiqué le propriétaire du club, Hans-Peter Wild.