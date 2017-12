Rugby : Jacques Brunel s'incline avec l'UBB pour sa der

Pour son dernier match à la tête de l'Union Bordeaux-Bègles, Jacques Brunel, futur sélectionneur du XV de France, a vu ses joueurs s'incliner samedi face au Stade Français (22-12) pour le compte de la 14ème journée de Top 14.

Point de bonus offensif. Après une première période ennuyante où les Parisiens menaient 10-3, les Bordelais revenaient avec de meilleures intentions et deux pénalités successives de Jalibert ramenaient rapidement le score à 10-9 (48e). Ensuite, le Stade Français a inscrit deux essais par Camara (61e) et Nayacalevu (79e) pour remporter le match (22-12) et empocher par la même occasion le point de bonus offensif. Au classement, les Parisiens passe 11ème tandis que Bordeaux-Bègles reste à la 7ème place.

Brunel se dit "un peu déçu". Jacques Brunel s'est dit à l'issue de la rencontre "un peu déçu". "Je pense qu'il y avait la place de faire un résultat. On a eu deux-trois occasions assez nettes d'essai, on a campé sur leur ligne assez longuement, on n'a malheureusement pas pu conclure", a déploré le nouveau sélectionneur du XV de France. Mais Brunel a aussi constaté que les conditions du match n'étaient pas optimales : "cela a été un match un peu difficile avec un terrain boueux, du vent, des conditions assez délicates".