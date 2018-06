Roland-Garros : les trois premières qualifiées pour les quarts sont…

ROLAND-GARROS

Trois sur huit. A l’issue de la journée de dimanche, les noms des premières joueuses qualifiées pour les quarts de finale de Roland-Garros sont désormais connus. La première à s’être qualifiée est l’Américaine Madison Keys, qui tranquillement dominé la Roumaine Mihaela Buzarnescu en deux sets (6-1, 6-4). C’est la première fois que la finaliste sur dernier US Open se qualifie pour les quarts de finale porte d’Auteuil.

Deuxième quart pour Putintseva. Elle y affrontera la Kazakh Yulia Putintseva, qui retrouve ce stade de la compétition deux ans après s’y être hissée une première fois. La 98ème mondiale a dominé la Tchèque Barbora Strycova en deux sets (6-4, 6-3). Elle tentera mardi de se qualifier pour la première demi-finale de Grand Chelem de sa carrière.

Première pour Stephens. Après Madison Keys, l’autre finaliste américaine du dernier US Open s’est elle aussi qualifiée. Pour Sloane Stephens aussi, qui s’était imposée à New York, le quart de finale à Paris est une première. Pour y parvenir, la 10ème mondiale a étrillé l'Estonienne Anett Kontaveit (24ème mondiale) en deux petits sets (6-2, 6-0) et 52 minutes.

Wozniacki sauvée par la nuit. Le dernier huitième de finale programmé dimanche n’a pas pu aller à son terme, interrompu par la nuit. Une bonne chose pour Caroline Wozniacki, numéro 2 mondiale, et malmenée par la Russe Daria Kasatkina, qui menait un set à zéro (7-6, 3-3).