Quand Titoff jouait contre Zinédine Zidane et Fabien Barthez

Au lieu de devenir un humoriste à succès avec six one-man show depuis 2000, Titoff aurait pu mener une carrière… de footballeur. Le comédien a raconté dans Y'a Pas Péno, mercredi, qu'il était pensionnaire du centre de formation de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Et qu'à cette occasion, il avait pu croiser la route de deux monuments du football français : Zinédine Zidane et Fabien Barthez.

"Je fais souvent le rêve que je joue à l'OM". "J'ai joué avec et contre" Zinédine Zidane, né en 1972 comme lui. "J'étais gardien de but et on a joué ensemble en sélection PACA des jeunes. Et j'ai joué contre lui, quand j'étais au S.O. Caillols, près de Marseille." Titoff est depuis resté un grand fan du club phocéen, avec qui il entretient une relation très étroite. "Je fais souvent le rêve que je joue à l'OM, je me vois rentrer et faire un super match", confie-t-il.

"Barthez m'avait vraiment impressionné". Lors de sa carrière chez les jeunes, Titoff a aussi disputé un match contre Fabien Barthez, né en 1971. "Il m'avait vraiment impressionné, ne serait-ce qu'à l'échauffement. Je ne pouvais pas présager l'un des meilleurs gardiens du monde. C'est là que j'ai décidé d'arrêter le football, je me suis dit 'je ne serais jamais bon comme ça !'".