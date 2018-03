Pour Deschamps, les Bleus ont "toujours cette capacité à se créer des occasions"

Didier Deschamps s'est rassuré mardi soir, après la victoire des Bleus face aux Russes (3-1), à Saint-Petersbourg, grâce à un doublé de Mbappé et un but de Pogba. Quatre jours après la défaite contre la Colombie (3-2), cette victoire fait du bien mais le sélectionneur de l'équipe de France reste prudent.

Un match inégal des Bleus. Dans ce match inégal, où les Français ont montré quelques lacunes face à une équipe de Russie pourtant faible, Didier Deschamps remarque que les Bleus ont "toujours cette capacité à se créer des occasions, à marquer". "On met trois buts, il y a un penalty flagrant, et une action où Ousmane (Dembélé) se serait retrouvé seul face au gardien, où il n'était pas hors-jeu". Le sélectionneur indique par ailleurs avoir trouvé ses joueurs plus consciencieux en seconde période qu'en première : "En première période, des pertes de balle un peu stupides, où on veut bonifier certains ballons et on donne des munitions à l'adversaire. Ç'a été un peu moins le cas en seconde période", dit-il.

Les Russes n'ont pas été "un danger". Le sélectionneur a-t-il eu des craintes que le scénario de vendredi face la Colombie se reproduise ? "Des craintes, non. La réduction du score a redonné de l'entrain à l'équipe russe, mais pas beaucoup de danger pour autant [...] Après la réduction du score, on est restés dans notre match, on a su être solides et mettre ce troisième but qui nous permettait de mettre la victoire à l'abri".