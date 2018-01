NBA : Golden State rebondit, Cleveland s'effondre

Le champion NBA en titre Golden State s'est imposé à Milwaukee (108-94). De son côté, les coéquipiers de LeBron James sont tombés (97-95) face à Indiana.

La belle réaction des champions. Golden State a bien réagi vendredi deux jours après sa lourde défaite à domicile face aux Clippers (125-106) en s'imposant à Milwaukee (108-94) grâce à Kevin Durant. En l'absence de Stephen Curry, ménagé pour le deuxième match de suite par mesure de précaution après s'être tordu la cheville droite, Durant a marqué 26 points et a sorti d'affaires son équipe dans le "money time". Golden State caracole en tête de la conférence Ouest (34 v-9 d), tandis que Milwaukee est 7e à l'Est (22 v-19 d).

Les Cavs rechutent. Cleveland a mené de 22 points face à Indiana, mais s'est finalement incliné (97-95) pour concéder une très inquiétante troisième défaite consécutive. Les Cavaliers, balayés lundi par Minnesota (127-99) et jeudi par Toronto (133-99), ont pourtant idéalement débuté la rencontre en étouffant les Pacers. LeBron James s'est encore démené et a frôlé le "triple double" (trois catégories de statistiques à dix unités et plus) avec 27 points, onze passes décisives et huit rebonds.