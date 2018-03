NBA : Golden State en mode gestion, inquiétude à San Antonio

Privé de ses stars, le champion en titre Golden State gère la fin de la saison régulière et a concédé une troisième défaite en quatre matches mardi, tandis que San Antonio a connu une soirée difficile à Washington.

Une hécatombe chez les marqueurs habituels. Rien ne va plus pour les Warriors : ils ont concédé une deuxième défaite consécutive à domicile face à Indiana (92-81) et ont perdu six de leurs neuf derniers matches. Ce bilan, indigne d'un prétendant au titre, s'explique en grande partie par les absences conjuguées de Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, blessés, et Draymond Green, malade. Contre les Pacers mardi, Nick Young a fini meilleur marqueur de Golden State avec 12 points, bien loin des moyennes de Curry (26,4 points par match) ou de Durant (26,6 points par match).

Découvrez les meilleurs moments des matches de mardi soir :

Le retour attendu de Durant jeudi. L'entraîneur de Golden State a abandonné l'espoir de revenir sur le leader Houston et attend les retours de blessures de ses cadres, en vue des play-offs qui débutent le 14 avril. Jeudi, contre Milwaukee, il devrait pouvoir compter sur Durant qui est remis de sa blessure à une côte.

Dixième victoire pour les Rockets. Le grand rival de Golden State, Houston, n'a pas ce genre de problème : Mike d'Antoni peut laisser James Harden au repos, comme contre Chicago mardi, ce qui n'empêche pas les Rockets de surclasser les Bulls (118-86) et de signer une dixième victoire consécutive. Eric Gordon a marqué 31 points, Trevor Ariza en a ajouté 21, tandis que Chris Paul, pour son retour après trois matches manqués pour une douleur aux adducteurs, a inscrit 13 points et capté dix passes décisives.

Nouvelle défaite des Spurs. San Antonio tremble à nouveau : les Spurs ont concédé une deuxième défaite de suite à Washington (116-106) et, plus inquiétant, ont vu leur meilleur marqueur LaMarcus Aldridge, blessé au genou gauche, rentrer aux vestiaires prématurément. Il faudra attendre mercredi pour connaître la gravité de sa blessure et la durée éventuelle de son absence.

Les Spurs ont conservé leur 6ème place de la conférence Ouest (43 victoires - 32 défaites), mais ils sont sous la menace d'Utah (7ème, 42 victoire - 32 défaites), de Minnesota (8ème, 42 victoires - 33 défaites), des Clippers qui ont battu Milwaukee 105-98 (9ème, 40 victoires - 34 défaites) ou de Denver qui s'est incliné 114 à 110 à Toronto (10ème, 40 victoires - 35 défaites).

Un LeBron James décevant. Cleveland a déjà son billet en poche pour les play-offs, mais les Cavaliers sont passés complètement à côté de leur match à Miami (98-79). LeBron James ne s'est toujours pas imposé en quatre visites à Miami, son équipe entre 2010 et 2014, depuis qu'il porte à nouveau le maillot des Cavaliers.

La superstar de Cleveland a été limitée à 18 points, avec un désastreux 7 sur 18 au tir. Visiblement dans un jour sans, le triple champion NBA a perdu six ballons, tandis que Kevin Love a reçu un coup de coude au visage et a quitté prématurément ses coéquipiers. Les Cavaliers restent 3ème (44 victoires - 30 défaites) mais ils sont sous la menace de Philadelphie (4ème, 43 victoires - 30 défaites).