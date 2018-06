NBA - Finales : Golden State domine Cleveland et prend le large

Le champion sortant et grand favori Golden State a doublé la mise face à Cleveland dans la finale NBA en dominant le match 2, 122 à 103, dimanche devant son public. Vainqueurs dans la douleur et après prolongation du premier match jeudi (124-114), les Warriors ont cette fois toujours fait la course en tête face aux Cavaliers de LeBron James et mènent deux victoires à zéro, avant les deux prochains matches, mercredi et vendredi, à Cleveland.

Un Curry record. Comme au match 1, les Warriors ont pu compter sur leur maître à jouer Stephen Curry, une nouvelle fois inarrêtable dimanche avec 33 points, dont neuf paniers à trois points, un record pour un match des Finales NBA (le grand shooteur Ray Allen s'était arrêté à huit en 2010 avec les Boston Celtics). Le "chef" Curry a pu compter sur l'aide inattendue de de Javale McGee (12 pts), titularisé pour la première fois en l'absence d'Andre Iguodala. Avec un début de match de feu, Golden State menait déjà de treize points (51-38) avant même la fin de la deuxième période.





LeBron James un peu en deçà. Contrairement à leurs habitudes, les Warriors n'ont cependant pas réussi à creuser l'écart en troisième période et ont même vu Cleveland revenir à cinq points (76-71). LeBron James, qui avait marqué 51 points jeudi, nouveau record personnel en play-offs, a été bien épaulé par Kevin Love (22 points, dont 13 durant le troisième quart-temps). Mais "King James", touché à un œil lors d'un choc avec Draymond Green jeudi, n'a pas eu son rayonnement habituel, même s'il a flirté avec le "triple double" avec ses 29 points (10 sur 20 au tir), 13 passes décisives et neuf rebonds.

Finalement, la puissance de feu des Warriors, avec Kevin Durant (26 pts), Klay Thompson (20 pts) ou encore Shaun Livingston (10 pts), a fait la différence dans le quatrième quart-temps. Deux insolents paniers à trois points de Curry ont eu définitivement raison de la résistance des Cavaliers. La première équipe qui remporte quatre matches sera sacrée championne NBA alors que Golden State et Cleveland se retrouvent pour la quatrième année consécutive en finale.