NBA : Boston frappe fort d'entrée

La saison NBA est officiellement lancée. Et Boston, favori de la conférence Est, n'a pas manqué son entrée dans le championnat de basket nord-américain en surclassant Philadelphie (105-87) dans la nuit de mardi à mercredi. Les Celtics ont pris le large en fin de 2e période grâce à Jayson Tatum, auteur de 23 points, et n'ont plus été inquiétés par les Sixers après la pause. Il s'agit d'une petite revanche pour Boston, qui avait été éliminé au deuxième tour des play-offs 2018 par cette même équipe de Philadelphie (4-1), également citée parmi les favoris à l'Est cette année.

Le meneur de Boston Kyrie Irving a pourtant été limité à sept points (2 sur 14 au tir), mais Tatum, bien épaulé par Marcus Morris (16 pts en 21 min), a fait la différence. Pour son retour officiel sur les parquets, un an après une terrible blessure (double fracture cheville-tibia) lors de ses débuts sous le maillot des Celtics en octobre 2017, Gordon Hayward a inscrit 10 points et réussi quatre interceptions.

Dans les rangs de Philadelphie, seuls Joel Embiid et Ben Simmons ont été à la hauteur de leur réputation, avec respectivement 23 points, 10 rebonds et 19 points, 15 rebonds. En revanche, Markelle Futz a fini la rencontre avec cinq points.