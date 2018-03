Mondiaux de patinage : le couple français James-Ciprès en bronze

Vanessa James et Morgan Ciprès ont enfin leur podium ! Un mois après la déception des Jeux olympiques, où ils avaient terminé à une frustrante cinquième place, les Français ont décroché le bronze aux Mondiaux de patinage. Le couple français décroche ainsi sa première médaille mondiale, un an après le bronze aux championnats d'Europe. Cerise sur le gâteau : ils mettent fin à une longue disette tricolore dans cette épreuve, puisque la France n'avait plus été médaillée mondiale en couples depuis dix-huit ans, et le bronze obtenu par Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis en 2000.

Encore de l'or pour Bruno Massot, Français d'origine qui patine pour l'Allemagne. Ces Mondiaux post-JO se sont déroulés en l'absence de deux des trois couples fraîchement médaillés olympiques, les Chinois Wenjing Sui et Cong Han (argent) et les néo-retraités canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford (bronze). Le couple titré à Pyeongchang, les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot, ont encore distancé tous leurs concurrents.

Le couple a récolté 245,84 points, nouveau record du monde, après un programme libre étincelant récompensé par 162,86 points, là aussi un nouveau record du monde. S'il s'agit du premier titre mondial pour Massot, Français qui patine pour l'Allemagne, Savchenko coiffe elle la sixième couronne planétaire de sa carrière.