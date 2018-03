Suivez la finale de la Coupe de la Ligue PSG-Monaco en direct

Cette page s'actualise automatiquement Suivez le live 21h42 Le 31 mars 2018 37' : But refusé de Falcao ! Par Rédaction Europe1.fr 21h41 Le 31 mars 2018 35' : Cavani tout proche du doublé ! Le premier buteur du soir est servi face aux buts par Mbappé, mais l'Uruguayen ouvre trop son pied. Sa tentative passe juste à côté. Quelle intensité dans ce match ! Par Rédaction Europe1.fr 21h38 Le 31 mars 2018 34' : Énorme occasion pour l'AS Monaco ! Alerté par Joao Moutinho, Rony Lopes se présente en excellente position face à Trapp. Mais son ballon piqué vient mourir tout près du poteau gauche ! Les Monégasques pourraient rapidement le regretter... Par Rédaction Europe1.fr 21h36 Le 31 mars 2018 31' : Premier carton du match pour Kamil Glik, coupable d'un excès d'engagement sur Adrien Rabiot. Par Rédaction Europe1.fr 21h35 Le 31 mars 2018 30 ' : Tielemans puis Falcao tentent tour à tour de sonner la révolte monégasque. Leurs frappes de l'extérieur de la surface passent à chaque fois au-dessus. Par Rédaction Europe1.fr 21h30 Le 31 mars 2018 25' : Monaco tente de réagir par l'intermédiaire de Thomas Lemar. Bien gêné par Rabiot et Verratti, son tir du gauche passe à quelques dizaines de centimètres du poteau droit de Kevin Trapp. Par Rédaction Europe1.fr 21h26 Le 31 mars 2018 21' : Di Maria fait le break ! Quelle remontée de balle de Kylian Mbappé, décidément dans tous les bons coups ! Le Français renverse totalement le jeu à destination d'Angel Di Maria. Sa passe transperce la défense monégasque et offre la possibilité à l'Argentin de se présenter seul, légèrement sur la gauche, face à Subasic. Le portier croate laisse filer le ballon. 2-0 pour le PSG ! Par Rédaction Europe1.fr 21h21 Le 31 mars 2018 16' : Di Maria lance une contre-attaque éclair et sert parfaitement Mbappé dans la profondeur... Mais l'international tricolore est signalé en position de hors-jeu. Par Rédaction Europe1.fr 21h14 Le 31 mars 2018 L'Uruguayen devient ainsi le troisième meilleur buteur de l'histoire de la compétition, avec 13 buts. Sur ses quatre finales disputées, Cavani a même inscrit... trois doublés ! Par Rédaction Europe1.fr 21h12 Le 31 mars 2018 8' : Buuuut de Cavani sur penalty ! "El Matador" inscrit en force son 34ème but de la saison, toutes compétitions confondues, en trompant Subasic, qui touche pourtant le ballon. Le PSG prend les devants très tôt dans ce match ! Par Rédaction Europe1.fr 21h09 Le 31 mars 2018 5' : Clément Turpin indique le point de penalty après une faute a priori évidente de Kamil Glik sur Kylian Mbappé, très en jambes en ce début de match. Long moment de flottement : l'arbitre demande l'assistance vidéo... Penalty confirmé pour Paris ! Par Rédaction Europe1.fr 21h05 Le 31 mars 2018 Après le coup d'envoi fictif donné par Jérôme Rothen et Ludovic Giuly, passés par les deux clubs, c'est parti à Bordeaux pour cette finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco ! Les Parisiens engagent. Par Rédaction Europe1.fr 21h03 Le 31 mars 2018 Les deux équipes ont fait leur entrée sur le terrain. Place à une minute d'applaudissements en hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et aux victimes des attentats de Trèbes et de Carcassonne. Par Rédaction Europe1.fr 20h58 Le 31 mars 2018 L'ancienne gloire du football allemand, Jürgen Klinsmann, champion du monde 1990 passé notamment par Monaco (1989-1992), a été invité à présenter le trophée avant la rencontre. L'ambiance monte à quelques minutes du coup d'envoi ! Par Rédaction Europe1.fr 20h57 Le 31 mars 2018 Par Rédaction Europe1.fr 20h55 Le 31 mars 2018 Pour se mettre dans l'ambiance, Europe1.fr vous a résumé en cinq points tout ce qu'il faut savoir sur cette affiche. Coupe de la Ligue : cinq choses à savoir sur PSG-Monaco SPORT - Pour la deuxième année consécutive, les deux meilleures équipes du championnat de France s’affrontent en finale de la Coupe de la Ligue, samedi soir à Bordeaux. Par Rédaction Europe1.fr 20h54 Le 31 mars 2018 Le spectacle sons et lumières commence au stade Matmut Atlantique, sous le regard des 41.000 spectateurs présents à Bordeaux. Par Rédaction Europe1.fr 20h46 Le 31 mars 2018 Monaco sans Jovetic. Côté monégasque, l'entraîneur Leonardo Jardim a décidé de se passer au coup d'envoi de Jovetic, pourtant très en forme ces dernières semaines . Le milieu belge Youri Tielemans a également été préféré à l'attaquant Adama Diakhaby et l'ASM devrait ainsi évoluer dans un système en 4-2-3-1 avec Thomas Lemar placé juste derrière l'attaquant colombien Radamel Falcao. Par Rédaction Europe1.fr 20h44 Le 31 mars 2018 Di Maria, Berchiche et Draxler titulaires côté PSG. Il était annoncé incertain ces derniers jours. Di Maria, touché à la cuisse en sélection, sera bien titulaire pour cette finale, aux côtés d'Edinson Cavani et de Kylian Mbappé, Il était annoncé incertain ces derniers jours. Di Maria, touché à la cuisse en sélection, sera bien titulaire pour cette finale, aux côtés d'Edinson Cavani et de Kylian Mbappé, double buteur cette semaine avec les Bleus à Moscou . L'autre surprise dans les rangs parisiens découle de l'absence dans le onze de départ de la sentinelle Lassana Diarra, remplacé numériquement par le polyvalent allemand Julian Draxler. En défense, l'entraîneur espagnol du PSG Unai Emery a également titularisé Presnel Kimpembé dans l'axe et son compatriote Yuri Berchiche sur le côté gauche. Par Rédaction Europe1.fr 20h41 Le 31 mars 2018 Par Rédaction Europe1.fr 18h12 Le 31 mars 2018 Bonsoir à tous et bienvenue sur Europe1.fr pour suivre la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Monaco, au stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Le coup d'envoi est prévu à 21h05. Par Rédaction Europe1.fr Voir plus

LIVE

Sur le papier, l'affiche ne pouvait être plus relevée. Comme l'an passé, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, les deux meilleures équipes françaises de ces dernières années, s'affrontent samedi soir en finale de la Coupe de la Ligue, au stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Un grand spectacle en perspective. D'autant que l'affrontement revêt une importance toute particulière cette saison.

Une "obligation" pour Paris. Pour le PSG, qui vise une cinquième victoire d'affilée dans la compétition, il s'agit tout simplement de sauver l'essentiel, après son élimination prématurée en Ligue des champions. Déjà vainqueur du Trophée des champions en tout début de saison, déjà face à Monaco (2-1), et en passe de reconquérir la Ligue 1 grâce à ses 17 points d'avance sur le champion sortant, Paris peut déjà s'offrir le deuxième trophée de sa saison, fin mars, alors qu'en Coupe de France, ils devront passer l'obstacle Caen en demi-finale pour affronter le vainqueur du duel de petits poucets Les Herbiers (National 1) - Chambly (N).

"C'est une obligation, parce que c'est un trophée. C'est très important. On essaye toujours de partir en début de saison pour gagner tous les trophées possibles. Après ce n'est pas toujours très facile, mais la Coupe de la Ligue est notre objectif", a d'ailleurs estimé le milieu parisien Marco Verratti, lors de la conférence de presse d'avant-match.

Monaco ne veut pas laisser passer sa chance. "On est ambitieux, on a la culture de la gagne, on veut ce trophée", a déclaré de son côté Vadim Vasilyev, le vice-président de l'ASM, qui a là l'occasion de gagner le seul trophée encore à portée cette saison. Signe de l'importance de la rencontre, le président Dmitri Rybolovlev était même présent à l'entraînement avant le départ en Gironde. Les Monégasques arrivent en tout cas en forme : ils restent sur sept victoires lors de leurs huit derniers matches.

Crainte de débordements. Le choc promet donc. Il sera retransmis par 34 diffuseurs dans le monde "couvrant près de 150 territoires" et couvert par une dizaine de journalistes chinois. Si les 41.000 spectateurs attendus à Bordeaux, dont 7.500 supporters parisiens et 6.500 monégasques, espèrent ainsi vivre un grand spectacle, les autorités craignent cependant des possibles débordements après l'appel à une "démonstration de force" de l'ancien groupe de supporters parisien au passif sulfureux, le Kop of Boulogne.