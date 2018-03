Ligue 2 : Polomat et Barreto convoqués après une altercation en plein match

Les Auxerrois Pierre-Yves Polomat et Mickaël Barreto qui s'étaient battus vendredi lors du match de L2 Quevilly-Rouen - Auxerre (4-1), seront convoqués "dès la semaine prochaine" pour être sanctionnés, a annoncé samedi le club bourguignon.

"Ces attitudes et agissements ne resteront pas impunis". "Le club se sent meurtri et honteux après le comportement inadmissible de Pierre-Yves Polomat et Mickaël Barreto sur le terrain de Quevilly-Rouen. Ces attitudes et agissements ne resteront pas impunis et les deux joueurs seront convoqués dès la semaine prochaine en vue d'une procédure disciplinaire", a précisé l'AJ Auxerre. "Les deux joueurs ont bafoué l'image d'une institution qui a fait de l'éducation et de la formation des priorités", a poursuivi le club icaunais.

Des coups échangés. À la 81ème minute du match, le défenseur Pierre-Yves Polomat (24 ans), prêté par Saint-Etienne en début de saison, et le milieu offensif Mickaël Barreto (27 ans), se sont battus, le premier répondant manifestement à une remarque du second en pleine action. Les deux hommes ont été séparés par un joueur normand et un membre de l'encadrement de l'AJA avant d'être exclus par l'arbitre Mehdi Mokhtari, en vertu du règlement.

Des précédents pour Pierre-Yves Polomat. Le 8 novembre 2015, Polomat s'était déjà signalé sur des images TV par des insultes proférés à l'égard du Lyonnais Corentin Tolisso au moment du retour des vestiaires après un derby Lyon - Saint-Etienne. "La vie de ma mère, je sais où il habite, Tolisso. Sa meuf lui mettait des claques au lycée et il fait le fou. Je vais l'enc... ce fils de p... ! P... de Lyonnais", avait-il lancé.

Quelques mois plus tard, dans le magazine Onze Mondial, Tolisso avait assuré ne pas connaître Polomat, que ce dernier ne le connaissait pas non plus et que cette histoire n'était "jamais arrivée". "Il a vu la caméra et a voulu faire le buzz", avait déclaré l'international français.