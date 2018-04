Ligue 1 : tous les résultats de la 31ème journée

Saint-Étienne ne s'arrête plus. Les Verts se sont relancés dans la course à l'Europe en allant l'emporter aussi largement (0-3) que logiquement à Nantes, dimanche, à l'occasion d'une 31ème journée de Ligue 1 qui a également vu Lille sombrer un peu plus face à Amiens (1-0), Montpellier et Nice s'imposer respectivement à Caen (3-1) et à Troyes (2-0), ou encore Strasbourg et Metz se neutraliser au terme d'un derby particulièrement tendu.

Les Verts en grande forme. Sur la pelouse de Nantes, Saint-Étienne a poursuivi sa série de neuf matches sans défaite en Ligue 1 (3-0). Les bourreaux des Nantais se nomment Debuchy et Cabella, le premier ouvrant le score avec beaucoup de détermination sur un service en retrait du second (0-1, 18ème). Bien lancé par Jonathan Bamba, Cabella doublait la mise (0-2, 54ème), avant de tuer le match d'une frappe enroulée aux vingt mètres sans être inquiété par les défenseurs adverses (0-3, 63ème). Pour les Canaris, 8èmes avec 44 points, l'opération est d'autant plus mauvaise que ses rivaux Nice et Montpellier l'ont emporté et les dépassent au classement avec 45 points, alors que Rennes, 6ème avec 45 points également, recevra Monaco mercredi. Les Nantais voient aussi leurs adversaires du jour revenir à deux petites unités d'eux (9èmes avec 42 pts).

État d'urgence au Losc. Dans son stade à huis clos, le Losc a lui perdu un match crucial pour le maintien, contre son voisin Amiens (0-1). Bien que privés de ses supporters dans la drôle d'ambiance du stade Pierre-Mauroy, les Dogues ont été rattrapés par leur vieux démons : la peur au ventre, ils ont offert la victoire à leurs adversaires sur une grossière erreur, comme souvent cette saison. Stiven Mendoza n'en demandait pas tant pour marquer le seul but de la partie (53ème). Après cette septième défaite à domicile de la saison, les Nordistes restent avant-derniers avec 28 points, à une longueur du barragiste Troyes, avant un déplacement difficile à Bordeaux dans une semaine. Amiens (15èmes, 34 points), en revanche, a fait un grand pas vers le maintien en repoussant le Losc et l'Estac à respectivement six et cinq longueurs.