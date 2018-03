Ligue 1-Terrain envahi : le Losc jouera son prochain match à domicile à huis clos

Lille va jouer à huis clos à domicile, en attendant les éventuelles sanctions de la Commission de discipline du 5 avril, a annoncé jeudi soir la Ligue de football professionnel, qui a ouvert une instruction après les violences des supporters et l'envahissement du terrain de samedi dernier.

"En raison de la nature et de la gravité des faits, la commission de discipline décide de mettre le dossier en instruction. Le Losc est convoqué pour la séance du jeudi 5 avril 2018. À titre conservatoire, la commission décide de prononcer un huis clos total du Stade Pierre-Mauroy pendant la durée de l'instruction", indique la LFP. Le Losc, qui se déplace à Monaco vendredi, accueillera donc Amiens sans supporteur le 1er avril lors de la 31ème journée de Ligue 1.

Au coup de sifflet final de Lille-Montpellier (1-1), samedi dernier, lors de la 29ème journée de L1, des supporters du Losc avaient pénétré sur la pelouse pour s'en prendre à des joueurs lillois puis ont crié "Si on descend (en L2), on vous descend". Une enquête a été ouverte et dix personnes ont été placées en garde à vue jeudi.

Une sanction qui aurait pu être plus lourde. Avec ce huis clos total, Lille échappe donc à une première mesure qui aurait pu être plus lourde, comme la suspension de son stade avec des matches délocalisés, en attendant le verdict de la commission de discipline dans trois semaines.

Après son audition au siège parisien de la Ligue, le directeur général du club Marc Ingla s'était dit "positif". "On a démontré qu'on a très bien géré la situation. Le club a réagi de manière ferme contre les signes de violence". "Ça a été une situation sérieuse et grave, mais pas dramatique. On a une série d'actions et de dispositifs additionnels qu'on va mettre en place", a-t-il assuré.

Dix personnes en garde à vue jeudi. Les joueurs avaient particulièrment mal vécu la scène, faisant part de leur "peur" après la rencontre. Dès le dimanche matin, le parquet a ouvert une enquête de flagrance confiée à la sûreté urbaine de Lille, et le Losc a déposé plainte pour violences aggravées, dégradations de biens et menaces de mort. Dix personnes ont été placées en garde à vue jeudi : neuf hommes et une femme âgés de 20 à 38 ans. La quasi totalité des dix interpellés sont membres du groupe de supporters Dogues virages est (DVE), selon une source policière. Deux d'entre eux avaient fait l'objet par le passé d'une interdiction de stade pour violences.