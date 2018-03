Ligue 1 : Saint-Etienne, vainqueur de Guingamp, se rapproche de l'Europe

Saint-Etienne retrouve la première moitié du classement de la Ligue 1. Les Verts ont obtenu victoire méritée sur Guingamp obtenue sur des buts de Subotic et Cabella (2-0), dimanche au stade Geoffroy-Guichard en match de la 30e journée. Invaincus depuis la 22e journée et une défaite à Nice (1-0) qui les avait fait descendre au 16e rang, les Stéphanois, désormais 9e (39 points), restaient sur trois nuls contre Lyon (1-1), Dijon (2-2) et Rennes (1-1).

Ils avaient glissé dans la seconde moitié du classement au soir de la 15e journée, le 28 novembre, après avoir été battu à Bordeaux (3-0). Alors que Nantes, où ils se rendront le 1er avril, après la trêve, Montpellier et Nice, qui les précèdent, font du surplace, les Stéphanois, revenus à trois longueurs de Nice, pourraient se mêler à la lutte pour retrouver la Ligue Europa. Impensable il y a encore quelques semaines.