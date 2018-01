Ligue 1 : Pastore souhaite "finir sa carrière" au PSG

Javier Pastore met les points sur les "i". Le milieu argentin, annoncé sur le départ par Thiago Silva, a contredit la version de son coéquipier brésilien. "El Flaco", son surnom, a écrit qu'il aimerait "rester" au PSG pour y "finir sa carrière", jeudi sur son compte Instagram, réfutant l'affirmation de son capitaine.

"Je n'ai jamais parlé avec Thiago Silva de mon futur". "Je n'ai jamais parlé avec (Thiago) Silva de mon problème ni de mon futur. Je n'ai jamais mis la pression à personne. Ce n'est pas mon style. Il n'a pas eu connaissance du problème que j'ai eu et qui m'a fait arriver en retard...", a répliqué Pastore sur le réseau social. "Je répète : mon rêve a toujours été de partir le dernier. J'ai toujours été loyal. Ce n'est pas vrai que je souhaite partir ! J'aimerais rester ici pour finir ma carrière", a ajouté l'Argentin.

Rentré en retard à Paris de la trêve hivernale, à l'instar de son coéquipier uruguayen Edinson Cavani, Pastore (28 ans) n'a pas été convoqué par l'entraîneur Unai Emery pour le quart de finale de Coupe de la Ligue française mercredi. "C'était un moment important pour le club et il fallait y penser avant de faire des gestes comme ça. Ce n'était pas bon pour tout le monde mais on est avec les deux. Je crois que Pastore a dit au club qu'il voulait partir et, à la fin, ils n'ont pas trouvé d'accord", avait dit Thiago Silva en zone mixte après la victoire contre Amiens (2-1).

En manque de temps de jeu à Paris. Pastore, recruté en 2011 pour 42 millions d'euros, avait été le premier transfert majeur du PSG version Qatar. En manque de temps de jeu depuis le début de saison, le métronome argentin est cité comme un possible partant au mercato d'hiver alors que le club parisien doit vendre pour satisfaire aux exigences du fair-play financier. Si la piste de l'Inter Milan a été évoquée dans la presse, l'opération semble compliquée.