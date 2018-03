Ligue 1 : Metz et Nantes se neutralisent

Metz et Nantes n'ont pas réussi à se départager. Les Messins et les Nantais se sont neutralisés (1-1), dimanche après-midi lors de la 30e journée de Ligue 1. Les deux buts ont été inscrits en quelques minutes lors de la première période, Valentin Rongier (23e) répondant à l'ouverture du score de Nolan Roux (12e). Les deux équipes ont eu l'opportunité de l'emporter dans les dernières minutes, mais le gardien nantais Ciprian Tatarusanu a sorti une belle parade sur une tête de Roux (83e), avant qu'Emiliano Sala, l'attaquant des Canaris, n'envoie une lourde frappe juste au-dessus de la transversale (90e).

Metz se rapproche de la Ligue 2. Ce match nul n'arrange pas les affaires des Messins, qui restent plus que jamais derniers (20 pts), avec huit points de retard sur Troyes, 18e et barragiste. Les Lorrains, qui n'ont plus gagné depuis fin janvier contre Nice, voient le maintien s'échapper doucement mais sûrement. Ce résultat est également une mauvaise opération pour le FC Nantes, engagé dans la course à l'Europe. Les hommes de l'entraîneur italien Claudio Ranieri sont 6e avec 44 pts, désormais dépassés par leurs voisins rennais, 5e (45 pts).