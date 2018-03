Ligue 1 : Lyon bat l’OM sur le fil et relance la course au podium

Une soirée de folie qui peut tout changer. Lyon a totalement relancé la course au podium grâce à sa victoire, au bout du suspense, sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (3-2), dimanche soir dans le choc de la 30e journée de la Ligue 1. Les Lyonnais, en crise après leur élimination en Ligue Europa, ont remporté un succès ô combien important sur un but de Memphis Depay à la 90e minute de jeu. Lyon revient à deux points de l’OM et de la troisième place, qualificative pour la Ligue des champions, au terme d’un scénario époustouflant également marqué par des échauffourées entre joueurs à la fin de la rencontre.

Mitroglou, l'entrée presque gagnante. Les Lyonnais, au pied du mur, jouaient leur dernière carte dans un stade Vélodrome plein et bouillant. L'OL, dépassé dans la première demi-heure, a pourtant fait preuve d'une remarquable force de caractère. Menés par un plat du pied à bout portant de Rolando à la demi-heure de jeu (31e), ils ont immédiatement égalisé sur un but (chanceux) contre son camp d'Adil Rami (42e). La chance n'avait cependant rien à voir au retour des vestiaires, sur la frappe enroulée magnifique du talentueux Houssem Aouar, dans le petit filet de Steve Mandanda (52e, 2-1).

Le gardien marseillais, excellent dimanche soir, a ensuite sauvé les siens d'une manchette phénoménale après une reprise de Bertrand Traoré (70e). Mais comme rien n'est simple pour les Lyonnais cette saison, Kostas Mitroglou, entré à l'heure de jeu, a égalisé de la tête à la 84e. L'attaquant grec de l'OM, si souvent moqué pour ses mauvaises performances depuis le début de la saison, a bien failli se muer en héros, comme à Toulouse, où il avait offert la victoire la semaine dernière.

Depay, encore une fois le héros lyonnais. Sauf que l'OM n'y arrive décidément pas face aux "gros" (2 points pris en six matches cette saison face à Paris, Monaco et Lyon). A l'inverse, les Lyonnais savent se sublimer lors de ces grands rendez-vous. Comme un symbole, Memphis Depay a offert la victoire aux siens, de la tête, à la dernière minute du temps réglementaire (90e). Le Néerlandais, inconstant mais si talentueux, s'est une nouvelle fois mué en héros, comme lors du succès contre le PSG, fin janvier.

L'OL, éliminé jeudi de la Ligue Europa par le CSKA Moscou et décevant depuis deux mois, a réussi à déjouer tous les pronostics pour s'offrir une fin de saison palpitante. Il faut se méfier d'un Lyon blessé.