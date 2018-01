Ligue 1 : l'OM s'impose largement à Rennes

L'OM s'est fait plaisir en Bretagne ! Marseille s'est en effet imposé ce samedi au Roazhon Park devant Rennes (3-0), dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Une victoire qui ne souffre d'aucune discussion et qui lui permet de revenir provisoirement au niveau du podium de Ligue 1.

Une prestation aboutie. Battus au match aller au Vélodrome (1-3), puis éliminés en huitièmes de finale de Coupe de la Ligue aux tirs au but, les Phocéens ont pris leur revanche sur les Bretons, dominés dans tous les secteurs du jeu. Valère Germain, superbement servi par Florian Thauvin a ainsi lancé les siens en inscrivant son quatrième but en championnat cette saison (0-1, 35e), avant d'adresser dix minutes plus tard un centre en retrait parfait vers Morgan Sanson, auteur d'une reprise sans contrôle et imparable (0-2, 45e). De quoi faire oublier le penalty obtenu puis raté - ou plus précisément magnifiquement détourné par Thomas Koubek - par Thauvin (28e).

Khazri blessé. La seconde période a été bien plus calme, les Olympiens gérant sans grande frayeur et creusant encore l'écart dans les dernières minutes sur une tête de Thauvin (82e), qui frôlé le doublé sur un lob de 45 mètres repoussé par la transversale (90+1e). Coup dur supplémentaire pour les Bretons, la blessure de Wahbi Khazri, sorti avant la pause, et qui prive le club de son principal atout offensif.

Belle lutte pour le podium. Ce résultat permet aux Phocéens de revenir provisoirement à égalité de points avec Monaco, deuxième de Ligue 1, et Lyon, troisième, dans le cadre de la 20ème journée de championnat. L'OM, quatrième à la différence de buts, fournit ainsi le suspense dans la course aux places d'honneur derrière un Paris SG intouchable, alors que Monaco se déplace samedi soir à Montpellier, et que Lyon accueille dimanche Angers. Monaco, Lyon et Marseille ont tous 41 points.

Rennes menacé. La neuvième place de Rennes (25 points), qui reste sur un nul à Metz et trois défaites consécutives en championnat - contre le Paris SG, Monaco et Marseille, tout de même - est quant à elle assez précaire, menacée par le trio Dijon, Strasbourg, Caen qui comptent juste une unité de moins.