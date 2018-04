Ligue 1 : l'OL bat Toulouse et reste au contact du podium

L'OL suit le train de l'OM. En maîtrisant son sujet face à Toulouse (2-0), dimanche soir au Parc OL, pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais a consolidé sa quatrième place, à deux points des Marseillais, vainqueurs la veille à Dijon (2-0).

Un succès autoritaire. Les Gones, sérieux et appliqués face à des Toulousains volontaires mais trop imprécis techniquement, ont fait respecté la logique grâce à Memphis Depay. Positionné en pointe de l'attaque lyonnaise, le Néerlandais a réalisé un doublé, comme la saison passée. D'abord en concluant du droit un beau mouvement collectif sur un service d'Houssem Aouar (23ème), puis en transformant un penalty obtenu par Tanguy Ndombele (43ème). Les Toulousains, qui n'ont plus gagné en terre lyonnaise depuis 52 ans, restent quant à eux englués à la 17ème place, à un point du barragiste Troyes, et à deux de Lille, avant-dernier.