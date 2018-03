Ligue 1 : Bordeaux en discussion avec des investisseurs américains au sujet d'un rachat

Les Girondins de Bordeaux (11ème du championnat) et leur actionnaire majoritaire, la chaîne M6, ont entamé des discussions avec un fond d'investissement dirigé par un Américain en vue d'un rachat qui pourrait avoir lieu dès cet été, affirme lundi Sud Ouest. Selon le quotidien régional, ces discussions ont débuté il y a plusieurs mois et sont devenues plus concrètes récemment. Ces investisseurs étaient par exemple aux côtés du président du directoire de M6 Nicolas De Tavernost le 25 février dernier lors du match Bordeaux-Nice (0-0) au Matmut Atlantique.

Développer le marketing. Cette société d'investissement basée en Floride souhaite développer les Girondins en matière de marketing, de merchandising, de sponsoring, sur le modèle pratiqué outre-Atlantique dans les franchises de basket-ball, de hockey sur glace ou de football américain. Si le nom de cette société n'est pas précisé dans le quotidien, le nom de l'homme d'affaires américain Joseph DaGrosa Jr, co-fondateur de la société 1848 Capital Partners LLC, spécialisée dans la gestion de portefeuilles, circule. Contactée, la direction des Girondins n'a pas souhaité faire de commentaires.

3,85 millions d'euros de loyer annuel. Sud Ouest prête également à ces investisseurs un rôle dans la succession de l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, en poussant la candidature d'un technicien sud-américain (l'Uruguayen Gustavo Poyet) en raison notamment de leurs intérêts commerciaux et stratégiques en Amérique latine. La semaine dernière, le magazine économique Challenges avait indiqué que M6, propriétaire du club depuis 19 ans, cherchait un repreneur pour les Girondins et avait même fixé une somme minimum de 70 millions d'euros en préalable à toute négociation. Le futur repreneur sera par ailleurs dans l'obligation de s'acquitter d'un loyer annuel de 3,85 millions d'euros jusqu'en 2045 pour le financement du stade.