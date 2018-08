La 10ème édition des Gay Games se sont ouverts à Paris

REPORTAGE

Paris a célébré le coup d'envoi de la 10ème édition des Gay Games, samedi soir, avec une cérémonie d'ouverture au Grand Palais. Pour la première fois, la capitale française accueille cette semaine de compétition sportive pour lutter contre les discriminations et les stéréotypes envers les personnes LGBT (Gay Lesbienne Bisexuel Transsexuel).

Une preuve d'ouverture. Cette manifestation, lancée en 1982 à San Francisco et qui se déroule tous les quatre ans, rassemble des sportifs venus du monde entier et de toutes orientations sexuelles, sans distinction. Plus de 10.000 participants, des athlètes venus de 91 pays et au programme, 36 épreuves organisées dans tout Paris comme la natation, l'athlétisme, le football ou encore le tennis.

"La ville montre l'exemple et prouve son ouverture", se réjouit Rudy, triathlète venu de Zurich, en Suisse. "C'est très fort pour la ville. Cela montre qu'ils sont ouverts aux différentes nationalités, aux différentes personnes. Je me sens très à l'aise, accueilli, c'est ouvert et très sympa."

>> À LIRE AUSSI - Cinq questions sur les Gay Games à Paris

Des Jeux pour "Casser les codes". Et cette atmosphère accueillante se retrouve devant l'Hôtel de Ville. Sur le parvis, un véritable village olympique s'est établi. Entre deux concerts, les participants se croisent discutent, rigolent, chantent etc. Le principe est d'inviter tout le monde à célébrer les différences.

"Au départ, [cet événement] a été créé pour lutter contre les discriminations dans le sport, pour faire bouger les mentalités, casser les stéréotypes que l'on peut avoir", explique Pascale Reinteau, coprésidente des Gay Games. "Il y a aussi des hommes qui font de la natation synchronisée, des couples de même sexe qui font de la danse, du patinage artistique etc. C'est un événement ouvert à tout le monde."

Montrer l'exemple. Et en cassant les codes, en incluant plus de diversité dans les disciplines, les Gay Games veulent aussi montrer l'exemple à tous les sports professionnels. Selon une étude australienne, 19% des homosexuels et 9% des lesbiennes interrogés ont déclaré avoir subi "des violences physiques" sur des terrains de sport.