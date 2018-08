La météo du jeudi 9 août : de fortes pluies et des températures en baisse

Les températures baisseront partout jeudi et il y aura de très fortes pluies, notamment dans les Cévennes, selon les prévisions de Météo-France qui a placé 30 départements en vigilance orange pour les orages.

#MétéoDeDemain temps frais et très perturbé avec des orages parfois violents et des pluies intenses autour de la vallée du Rhône.



Beaucoup de pluie... Cette alerte concerne : Allier (03), Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Corrèze (19), Creuse (23), Dordogne (24), Drôme (26), Gard (30), Haute-Loire (43), Lot-et-Garonne (47), Puy-de-Dôme (63), Vaucluse (84) et Haute-Vienne (87), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Côte-d'Or (21), Doubs (25), Jura (39), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Var (83), Vosges (88) et Territoire-de-Belfort (90).

La matinée sera marquée par une forte activité pluvieuse, qui s'étendra rapidement de l'Aquitaine vers le Massif Central, et jusqu'au nord du pays en fin de matinée en passant par le Limousin, la Bourgogne, l’Île de France et la Picardie.

Plus à l'Est, dès la fin de nuit et matinée de jeudi, une activité fortement pluvieuse est attendue, avec des orages et de la grêle possible. Les plus fortes pluies vont notamment concerner les Cévennes et plus particulièrement les Cévennes ardéchoises. Les fortes pluies à caractère orageux concerneront aussi une zone plus large allant du sud-est du Massif Central vers les premiers contreforts des Alpes.

Plus au nord, de la Franche-Comté à la Lorraine et pouvant déborder en Alsace, l'activité pluvio-orageuse sera accompagnée de fortes rafales de vent dans l'après-midi.

... qui va se décaler vers l'Est. Cette activité bien pluvieuse sur une grande partie Est du territoire se poursuivra toute la journée, mais se décalera progressivement vers l'est, laissant place à l'arrière à un ciel variable entre nuages et éclaircies, et un temps nettement plus frais que les jours précédents. Ce ciel variable concernera déjà la Bretagne en matinée.