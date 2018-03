L2 - Auxerre : suspension de six et cinq matches pour Polomat et Baretto après leur bagarre

Le défenseur Pierre-Yves Polomat et le milieu Michaël Barreto de l'AJ Auxerre, mis à pied par leur club après leur bagarre lors d'un match de Ligue 2, ont écopé respectivement de six et cinq matches de suspension, a annoncé jeudi la Ligue (LFP).

Une bagarre en plein match. Déjà mis à pied à titre conservatoire avec suspension de leur contrat de travail, les deux coéquipiers ont vu leur comportement être sanctionné d'une longue suspension par la commission de la LFP, en raison de leur bagarre surréaliste lors du match Quevilly-Rouen - Auxerre (4-1) vendredi dernier.

[ VIDEO] #MultiLigue2

Deux joueurs de l'AJ Auxerre en viennent aux mains et se font expulser !

➡️ Barreto et Polomat https://t.co/FKGfgINzLg — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 mars 2018

À la 81ème minute du match de la 30ème journée de L2, le défenseur Pierre-Yves Polomat (24 ans), prêté par Saint-Etienne en début de saison, et le milieu offensif Michaël Barreto (27 ans), se sont battus, le premier répondant manifestement à une remarque du second en pleine action. Les deux hommes ont été séparés par un joueur normand et un membre de l'encadrement de l'AJA avant d'être exclus par l'arbitre Mehdi Mokhtari, en vertu du règlement.

Convoqués mardi pour un entretien préalable. Dans un communiqué, le club auxerrois avait annoncé lundi que les deux joueurs seront "convoqués dans le respect du code du travail et de la charte du football professionnel, mardi (27 mars) pour un entretien préalable à d'éventuelles sanctions, pouvant aller jusqu'à la rupture définitive du contrat de travail". Auxerre est 11ème du classement de Ligue 2 avec 40 points, à huit journées de la fin du championnat.