L1/Strasbourg-Guingamp - Laurey :"On a fait une sale première mi-temps"

Guingamp a commencé l'année comme il l'avait terminée: par une victoire (0-2), obtenue avec autorité face à de pâles strasbourgeois en panne d'inspiration, vendredi en match avancé de la 20e journée de Ligue 1, au stade de la Meinau.

Guingamp, avec ce quatrième succès en cinq matches de championnat, se hisse provisoirement à la sixième place et confirme sa bonne passe entamée fin 2017 avec ce troisième succès de la saison à l'extérieur. La deuxième victoire en 2018 après celle contre Niort en 32e de finale de Coupe de France. Quand aux promus strasbourgeois, ils ont débuté également leur année comme ils l'ont achevée: par une défaite. En attendant la fin du week-end, les hommes de Thierry Laurey campent à la onzième place mais le regard à nouveau tourné vers la queue de classement.

"C'est une déception. C'est un match raté ce soir". "On a mal débuté la rencontre et on leur a servi un peu trop de ballons faciles. A partir de là, ils n'ont pas hésité. On n'était pas rigoureux défensivement et forcément ça crée des problèmes. On a fait une sale première mi-temps, on est passé à travers. Les Guingampais ont fait un très bon match avec des petits gabarits qui se projettent vite vers l'avant. Sur la deuxième mi-temps, sans faire de miracle, il y avait la possibilité de faire quelque chose. Il y avait la possibilité de marquer un but et d'espérer un match nul mais ça ne l'a pas fait. C'est une déception. C'est un match raté ce soir. Il y a des garçons qui vont revenir et on va reprendre notre cuisine habituelle et présenter une équipe compétitive à Marseille", Thierry Laurey (entraîneur de Strasbourg):