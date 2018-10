Kylian Mbappé, "une success story comme les gens les aiment"

On ne sait pas encore si Kylian Mbappé se verra décerner le prochain Ballon d'or, le 3 décembre prochain, mais une chose est sûre : la jeune pépite du football français a encore franchi un palier dans son ascension fulgurante, jeudi, grâce à son dixième but en sélection, pour permettre aux Bleus d'arracher le nul (2-2) face à de valeureux Islandais en amical. Mais c'est aussi et surtout en faisant la couverture du Time cette semaine que l'attaquant vient encore de grandir un peu plus.

"Wahou ! Vous avez eu Mbappé !" Photographié par Christopher Andersen, Kylian Mbappé illustre la couverture de l'édition internationale du prestigieux magazine pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais pas pour l'Asie et aux États-Unis, où le phénomène est pourtant reconnu : "Dès que j’ai fait l’interview, tout le monde à New York m’a dit : 'Wahou ! Vous avez eu Mbappé ! C’est vraiment quelque chose.' Tout le monde sait qui il est", reconnaît l'auteure de cet entretien réalisé fin août, Vivienne Walt, au Parisien.

Out now: My @TIME international cover interview on @KMbappe. I asked Mbappé how he's handling mega-fame, at 19. He tells me he clings to home truths from mom, says the key is "respect, humility, lucidity." Merci Kylian et la famille Mbappé. pic.twitter.com/lbMSO0u5xH