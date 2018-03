Hommage du football français aux victimes des attentats ce week-end

La Ligue de football professionnel (LFP) l'a annoncé jeudi : "un moment de recueillement sous la forme d'une minute de silence ou d'applaudissements", en hommage notamment au colonel Arnaud Beltrame, sera observé lors de la finale de la Coupe de la Ligue, samedi à Bordeaux, et lors de l'ensemble des matches de L1 et L2 ce week-end.

Avant PSG-Monaco à Bordeaux. La LFP précise dans un communiqué jeudi que ce moment de recueillement sera observé "en mémoire" de l'officier de gendarmerie Arnaud Beltrame "et des victimes des attentats de Trèbes et Carcassonne". La finale de la Coupe de la Ligue oppose samedi (21h05) le Paris-SG à Monaco, tandis que se jouent ce week-end la 31ème journée de Ligue 1 et Ligue 2.

En mémoire du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et des victimes des attentats de Trèbes et Carcassonne, un moment de recueillement sera observé lors de la Finale de la @CoupedelaLigue et des matchs de la J31 de @Ligue1Conforama et de @DominosLigue2 → https://t.co/dG3anx2UMZpic.twitter.com/Wzmaa01fMG — LFP (@LFPfr) 29 mars 2018

Dernière journée d'hommage jeudi. Un hommage national a été rendu mercredi à Arnaud Beltrame, tué vendredi dans l'Aude par un assaillant djihadiste, Radouane Ladkim. "Sa grandeur a sidéré la France", a notamment déclaré le président Emmanuel Macron, convoquant l'histoire pour le placer dans la lignée des héros français, de Jeanne d'Arc à Jean Moulin et Charles de Gaulle, des soldats de Verdun aux combattants du maquis et aux Justes. La dernière journée d'hommage aux personnes tuées le 23 mars lors des attentats islamistes de l'Aude s'est déroulée jeudi dans l'émotion et le recueillement à Trèbes et Carcassonne.