Fraudes dans le foot belge : 19 suspects inculpés dont neuf placés en détention

Dix-neuf personnes soupçonnées d'être mêlées à un vaste scandale de corruption dans le football de haut niveau en Belgique ont été inculpées, et neuf d'entre elles placées en détention, a annoncé vendredi le parquet fédéral belge.

Une soixantaine de perquisitions dans sept pays. L'enquête, ouverte fin 2017 dans la province du Limbourg (nord-est) et qui s'annonce tentaculaire, porte notamment sur des soupçons de fraudes sur les commissions liées aux transferts de joueurs et des matchs arrangés. Elle a donné lieu mercredi à une soixantaine de perquisitions en Belgique et dans six autres pays européens dont la France et la Serbie. Au total 29 suspects ont été interpellés mercredi et jeudi en Belgique, selon le parquet fédéral.

Dix d'entre eux ont été remis en liberté à l'issue de leur garde à vue, et 19 autres présentés à un juge d'instruction qui a prononcé des inculpations pour participation à une organisation criminelle, corruption privée ou blanchiment d'argent, a précisé le parquet vendredi dans un communiqué.

L'agent le plus puissant de Belgique incarcéré. Parmi les neuf incarcérés figurent au moins trois agents de joueurs dont Mogi Bayat, ancien dirigeant du Sporting de Charleroi, présenté par les médias comme l'agent de joueurs le plus puissant de Belgique. Ont également été placés en détention plusieurs dirigeants de clubs, dont le directeur financier du FC Malines Thierry Steemans, ainsi qu'un arbitre, Bart Vertenten, et l'ancien avocat du club d'Anderlecht Me Laurent Denis. De son côté le Croate Ivan Leko, l'entraîneur du FC Bruges, qui dispute actuellement la Ligue des champions, a été inculpé jeudi de "blanchiment d'argent" avant d'être libéré.

A côté du volet corruption impliquant agents de joueurs et clubs, l'enquête comporte un gros chapitre sur deux matchs présumés arrangés au bénéfice du FC Malines en mars 2018, alors que ce club se battait pour se maintenir en 1ère division. Ce volet a valu une inculpation à un autre arbitre, Sébastien Delferière, qui comme Bart Vertenten a été suspendu avec effet immédiat par la fédération belge de football.