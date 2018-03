France-Colombie - Didier Deschamps : "On a peut-être fait preuve de suffisance"

"En deuxième mi-temps, panne de courant": Didier Deschamps a regretté la "suffisance" et les manques de son équipe de France dans les "intentions" en seconde période face à la Colombie (2-3), vendredi en match amical.

"Dans les intentions, on n'était pas là". "Indépendamment des erreurs, dans les intentions, on n'était pas là, là-dessus ils nous ont donné une leçon. Il y a beaucoup de qualité dans ce groupe mais ça ne suffit pas, les exigences du haut niveau demandent beaucoup plus. On menait 2-0, on perd 3-2 : notre deuxième mi-temps a manqué de qualité, de générosité, de détermination", a déploré le sélectionneur en conférence de presse. "On a peut-être fait preuve de suffisance, le haut niveau ne pardonne pas".

"Un groupe jeune qui doit passer par des moments difficiles". "Le caractère, on en a, on l'a prouvé dans d'autres situations, là ce n'était pas le cas. Qu'on fasse des erreurs, moins on en fera mieux c'est... mais ce qui me gêne le plus, c'est que les intentions n'étaient pas là, et ça, ça doit nous servir de leçon", a-t-il encore affirmé, à moins de trois mois du Mondial en Russie. "Sans évidemment nier la qualité qu'il a, c'est un groupe jeune qui doit passer par des moments difficiles. Quand ça se tend un peu, il y a un peu plus de fébrilité", a enfin répété coach "DD", avant de conclure sur une promesse qui ressemblait fortement à un vœu : "En accumulant de l'expérience, on gommera ça".