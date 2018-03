Formule 1 : "Les Grands Prix seront diffusés en 4K sur Canal+

INTERVIEW

La Formule 1 est de retour dès ce week-end avec le Grand Prix de Melbourne. Et Canal + a décidé d'investir sur ce produit, avec "pas moins de 10 heures de direct par week-end, en 4K", assure Thomas Sénécal, l'un des présentateurs phares de la F1 de la chaîne cryptée. Avec sa consœur Margot Laffite, le duo va "faire découvrir aux téléspectateurs le monde la Formule 1 de l'intérieur", comme ils l'ont expliqué à Philippe Vandel vendredi, dans Village Médias.

Alain Prost et Jean Alesi. "Nous avons prévu 40 heures de direct pour le Grand Prix de France !" [prévu le 24 juin, ndlr], détaille encore Thomas Sénécal. Et ils ne seront pas les seuls à commenter les courses puisque parmi les consultants de Canal+ figurent "des grands champions comme Alain Prost, ou encore Jean Alesi". Autre nouveauté proposée cette année, "un 'mode expert' qui va permettre aux gens de prolonger l'expérience sur un deuxième écran via l'application My Canal", explique Thomas Sénécal.

Caméras embarquées en direct. Et ce n'est pas tout. "Nous avons notre petite émission On board" qui "permet de revivre entièrement un Grand Prix avec les caméras embarquées sur les véhicules", détaille Margot Laffite. Avec une spécificité pour les Grand Prix de Monaco et de France où le On board sera disponible en direct. "Les téléspectateurs vont donc pouvoir regarder la course sur Canal+ et suivre les caméras embarquées des pilotes en direct sur Canal+ Sport". L'occasion de voir les Français Pierre Gasly, Esteban Ocon et Romain Grosjean en pleine action.