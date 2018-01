Football : fin de l'aventure pour Still, Petit Poucet de la Coupe de France et battu par Troyes

Troyes a évité le piège du Petit Poucet. Les Aubois ont quand même bataillé pour se défaire de Still, dimanche. Ces derniers, pensionnaires de Régional 3, la 8e division, ont tenu bon 80 minutes, se procurant même quelques occasions face aux pensionnaires de Ligue 1. Ils sont même revenus des vestiaires avec un score nul et vierge, laissant imaginer un exploit sur un coup de chance. Ils ont néanmoins dû s'incliner sur un but de Benjamin Nivet, doyen de Ligue 1 (1-0).

Premier événement du genre. Jamais depuis 100 ans et sa naissance en 1917, la plus ancienne compétition de clubs de l'Hexagone, n'avait assisté à un tel événement, à savoir un affrontement entre un club du 8ème échelon et une formation de Ligue 1 en 32èmes de finale.