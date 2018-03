Foot : Zlatan Ibrahimovic quitte Manchester United, direction les États-Unis ?

Zlatan Ibrahimovic a sans doute dit adieu au football européen. L'attaquant suédois quitte Manchester United, son club depuis 2016, et devrait selon toute vraisemblance signer au Los Angeles Galaxy, en Major League Soccer (MLS). Les Red Devils ont annoncé la fin de son contrat avec effet immédiat, sur leur compte Twitter. L'ancien Parisien, âgé de 36 ans et qui n'a pratiquement pas joué cette saison, est annoncé partant pour les États-Unis, où il pourrait vive une ultime expérience avant de raccrocher les crampons.

Sur les traces de Beckham et de Gerrard. Plus tôt dans la journée de jeudi, la chaîne sportive américaine ESPN et le quotidien Los Angeles Times avaient annoncé que l'attaquant suédois, passé par l'Ajax Amsterdan, la Juventus Turin, le FC Barcelone et le PSG, ne porterait plus le maillot de Manchester United, son équipe depuis 2016. L'attaquant suédois au tempérament parfois volcanique, dont le contrat avec MU arrivait à terme en juin prochain, a disputé seulement sept matches (un but) avec les Red Devils cette saison en raison d'une blessure à un genou (ligament croisé).

Le Galaxy, club le plus titré de l'histoire de la MLS, a souvent attiré des stars européennes en fin de carrière, notamment les Anglais David Beckham et Steven Gerrard ainsi que l'Irlandais Robbie Keane. "Ibra" n'a plus joué avec l'équipe entraînée par José Mourinho depuis une entrée en jeu à la mi-temps lors du match nul (2-2) contre Burnley le 26 décembre. Lors de sa première saison à Old Trafford, Ibrahimovic s'était mis en évidence, inscrivant 28 buts en 46 matches avant une déchirure des ligaments d'un genou en Ligue Europa contre Anderlecht, en avril 2017.