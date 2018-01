Foot : Zidane élu entraîneur français de l’année par France Football

Le trophée ne pouvait pas lui échapper. Zinédine Zidane a logiquement été sacré entraîneur français de l’année pour la deuxième fois consécutive par le magazine France Football, à paraître mardi. Le coach du Real, vainqueur de la Ligue des champions pour la deuxième année d’affilée, a très largement devancé Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, et Bruno Genesio, son homologue de l’Olympique lyonnais.

"Je me suis préparé à ce que soit compliqué." L’ancien numéro 10 des Bleus s’est longuement confié à France Football, alors que le Real traverse une période difficile sportivement, quatrième de Liga à 16 points du leader, le FC Barcelone. "Je me suis préparé et bien préparé pour ça, de même que je me suis préparé à ce que ce soit compliqué. Je ne suis donc pas surpris quand les choses fonctionnent un peu moins bien, je sais réagir. Aujourd'hui, oui, le danger est là, mais je ne vais pas changer", a assuré Zizou au magazine.

Zidane avait déjà été sacré entraîneur de l’année par la Fifa, à la fin du mois d’octobre. Son Real a en effet vécu une dernière saison faste, avec le titre de champion d’Espagne et surtout une deuxième Ligue des champions de suite, un exploit inédit depuis le grand AC Milan d’Arrigo Sacchi (1989-1990). Pour tenter de réaliser la passe de trois, les Madrilènes devront éliminer en huitièmes de finale le PSG, pour un choc très attendu.