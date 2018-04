Foot - OM : Mandanda absent 4 à 6 semaines, Rami 10 à 15 jours

Coup dur pour l'OM. Les Marseillais seront privés de Steve Mandanda et Adil Rami lors du quart de finale aller de Ligue Europa jeudi à Leipzig, avec les absences du gardien de but pour quatre à six semaines et du défenseur central pour 10 à 15 jours.

Les deux joueurs étaient sortis sur blessures samedi après-midi à Dijon, lors de la victoire 3-1 des Olympiens pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 de football. Le portier marseillais est victime d'une déchirure à la cuisse droite, précise le communiqué de l'OM lundi. Rami souffre lui d'une déchirure au mollet gauche.

Cascade de blessures. Contre le Red Bull Leipzig, Mandanda devrait être remplacé par sa doublure habituelle, Yohann Pelé. L'OM pourrait être privé d'un troisième élément jeudi à Leipzig, alors que son autre défenseur central, le Portugais Rolando, a été victime d'un problème à un talon d'Achille contre Dijon.

De même, en attaque, les Olympiens pourraient devoir se passer de leur atout maître, Florian Thauvin, blessé aux ischio-jambiers gauches lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Annoncé comme indisponible entre 10 et 15 jours par le club le 27 mars, il est annoncé comme forfait lundi par le quotidien régional La Provence.