Foot : l'Espagne écrase l'Argentine, le Brésil prend sa revanche en Allemagne

L'Espagne prend date à quelques semaines du Mondial. La Roja a infligé une incroyable correction à l'Argentine (6-1), privée de Lionel Messi, blessé, mardi soir en amical à Madrid. Isco, auteur de son premier triplé en sélection (27e, 52e, 74e), et Diego Costa (12e), Thiago Alcantara (52e) et Iago Aspas (74e) ont donné à ce succès une ampleur inattendue. L'Argentine s'est au contraire montrée bien trop limitée en l'absence de Messi, et a encaissé six buts pour la première fois depuis 2009.

L'erreur de main de Trapp. Dans l'autre affiche de prestige de la soirée, le Brésil a pris une (petite) revanche sur l'Allemagne. Quatre ans après le 7-1 en demi-finales du Mondial 2014, la Seleçao a gagné à Berlin grâce à un but de Gabriel Jesus (38e), bien aidé par une faute de main de Kevin Trapp, le gardien remplaçant du PSG. Les Brésiliens, comme l'Espagne, montrent les muscles à moins de trois mois du Mondial.