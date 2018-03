Foot : le Portugal lourdement battu par les Pays-Bas en amical

Le Portugal a-t-il montré ses limites ? Privée de nombreux titulaires, l'équipe de Cristiano Ronaldo n'a pas fait honneur à son titre de championne d'Europe et s'est inclinée (3-0) lundi à Genève en match amical face à une équipe des Pays-Bas pas qualifiée pour le Mondial et pourtant étonnante de fraîcheur et d'efficacité.

Déjà 3-0 à la pause. Anthony Lopes, le gardien lyonnais, qui honorait sa 6e sélection avec le Portugal, pourra en témoigner : sans une parade incroyable devant Memphis Depay, ce n'est pas un déficit de trois mais de quatre buts qu'il aurait eu à déplorer à la pause. Très largement remaniée après son succès étriqué (2-1), obtenu dans le temps additionnel vendredi face à l'Egypte, la Selecçao a tout simplement sombré après seulement 10 minutes, devant un stade de Genève pourtant copieusement garni de supporteurs lusitaniens.

Le Portugal qui disputera cet été sa 8e phase finale d'une Coupe du monde, était comme sonné et ni Quaresma, double passeur décisif contre l'Egypte mais sans ressort cette fois, ni Ronaldo, trop isolé, ne parvenaient à relancer les rouge et vert. Les Portugais, qui n'ont jamais fait mieux qu'une demi-finale en Coupe du monde (en 1966, battu par l'Anglettre, futur vainqueur, et en 2006 dominé par la France), devront produire un tout autre football pour espérer faire au moins aussi bien en Russie.