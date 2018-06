Foot : le FC Barcelone bétonne le contrat d'Umtiti, prolongé jusqu'en 2023

Le défenseur international français Samuel Umtiti, dont la clause libératoire plutôt accessible alimentait les convoitises, prolongera lundi au FC Barcelone pour cinq saisons supplémentaires, jusqu'en 2023, a annoncé dimanche le club catalan, qui bétonne un élément-clé de son effectif.

Umtiti à Barcelone lundi pour signer. "Le FC Barcelone et Samuel Umtiti sont parvenus à un accord pour la prolongation du contrat entre les deux parties pour les cinq prochaines saisons, jusqu'en 2022-2023", a écrit le Barça dans un communiqué. L'ex-Lyonnais, sélectionné pour la Coupe du monde, fait partie du rassemblement des Bleus à Clairefontaine et fera lundi une courte escapade à Barcelone où le nouveau bail doit être signé à 10h au Camp Nou et suivi d'une conférence de presse vers 10h30.

Arrivé en Catalogne en 2016 pour 25 millions d'euros, "Big Sam" a rapidement fait son trou en équipe première. Et au regard des prix payés par Liverpool pour Virgil Van Dijk (84 millions d'euros) ou par Manchester City pour Aymeric Laporte (70 millions d'euros), la précédente clause d'Umtiti (60 millions d'euros) semblait à portée de beaucoup de grandes écuries européennes. Le montant de la nouvelle clause n'a pas été annoncé par le club.

Considéré comme la meilleure recrue du président Bartomeu. Quoi qu'il en soit, cette prolongation cimente la relation entre le Barça et l'international français (24 ans, 17 sélections) et confirme le statut nouveau du défenseur central, devenu l'un des meilleurs joueurs d'Europe à son poste. Au point d'être parfois considéré dans la presse espagnole comme la meilleure recrue engagée par le président Josep Maria Bartomeu, en poste depuis 2014.

Le natif de Yaoundé, au Cameroun, est devenu un titulaire incontournable au sein de l'effectif blaugrana, où il est le pendant gaucher de Gerard Piqué (31 ans), qui a lui-même récemment prolongé jusqu'en 2022.