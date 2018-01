Foot / Coupe de France : Monaco qualifié sans encombres face à Yzeure

Ils avaient pourtant les moyens d'y croire. À la mi-temps de ce 32e de finale de Coupe de France, Yzeure-Moulins tenait le nul face à une équipe de Monaco pourtant composée de nombreux titulaires habituels. Deux buts de chaque côté, et l'impression que le champion de France tremblait face à la détermination des joueurs de l'Allier, en National 2.

Deuxième période à l'avantage de Monaco. Mais au retour des vestiaires, Monaco a très vite repris la main grâce à Guido Carrillo (3-2, 49e), puis Fabinho sur pénalty (4-2, 54e), avant de mettre fin au suspens avec Carrillo (5-2, 83e), auteur d'un triplé pour bien débuter l'année. Les Monégasques avancent ainsi en 16es de finale.

Guingamp et Caen victorieux. Dans les autres matches qui débutaient à 18 heures, Guingamp a battu les Chamois niortais 1 but à 0 au Roudourou, tandis que Caen s'est logiquement imposé chez les Nordistes de Hazebrouck grâce à des buts de Rodelin et Armougom.