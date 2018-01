Foot / Coupe d'Angleterre : tenant du titre, Arsenal éliminé à Nottingham au 3e tour

Ce n'est définitivement pas la saison d'Arsenal. Sixièmes de Premier League, pas qualifiés en Ligue des champions, les joueurs d'Arsène Wenger avaient la possibilité de reprendre un peu d'air en Coupe d'Angleterre, compétition qu'ils ont remportés en mai dernier. Mais le club de Nottingham a saisi sa chance de faire chanceler des Londoniens peu inspirés en s'imposant 4 buts à 2, dans une ambiance survoltée.

[ RESUME VIDEO] #FACup

⚽ Arsenal prend la porte d'entrée contre Nottingham Forest !

Lichaj s'offre le but de ce début d'année : contrôle poitrine / reprise de volée en lucarne !https://t.co/PzmqqZb66c — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 7 janvier 2018

L'équipe d'Arsenal remaniée. Privé de ses titulaires habituels, avec une équipe rajeunie, Arsenal n'a pas résisté à la marée de "Forest", pensionnaire du Championship, la deuxième division anglaise. Nottingham Forest a ouvert la marque par Eric Lichaj (20e), trois minutes avant l'égalisation pour Arsenal de Per Mertesacker. Mais le même Lichaj, intenable, a doublé la mise (44e) puis un penalty de Ben Brereton (64e) a placé les Champions d'Europe 1979 et 1980 hors de portée, d'autant que Kieran Dowell a ajouté un 4e but, toujours sur penalty, à cinq minutes de la fin (85e). Danny Welbeck (79e) avait brièvement redonné l'espoir aux Gunners.